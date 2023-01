Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat un atac cu rachete asupra unei piețe din satul Șevchenkove, regiunea Harkov, ucigand cel puțin doua persoane și ranind alte cateva. „Inamicul lanseaza din nou atacuri cu rachete in regiunea Harkov. In satul Șevchenkove, districtul Kupyansk, a fost inregistrat un atac cu rachete asupra…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, in urma coliziunii dintre un autoturism si o caruta, in localitatea Plopana, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Cele sase victime au varste cuprinse intre 16 ani si 70 ani si au suferit diverse politraumatisme. ‘Victimele au fost…

- In aceasta dimineața, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș “, al județului Satu Mare, a fost alertat sa intervina la evacuarea unei autoutilitare, marca Mercedes Sprinter, care a ramas impotmolita din cauza ieșirii barajului din matca, a lacului Calinesti Oaș. A intervenit Punctul de lucru…

- Doua persoane au fost ranite duminica pe DN 2, in zona localitatii Bogdan Voda, in urma coliziunii dintre un microbuz, un autotren si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau a precizat ca victimele se aflau in microbuz. „In accident…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un bloc de pe Șoseaua Pantelimon din București. Apartamentul care arde este situat la etajul 10 al imobilului, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Sase persoane au fost evacuate, iar una dintre ele se afla in stop cardiorespirator și este…

- Un autoturism a lovit in plin o caruța aflata pe șosea. In urma coliziunii, un copil de 7 ani a decedat, iar alte 5 persoane sunt ranite. ”In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea…

- Cel putin 13 persoane, intre care trei copii, si au pierdut viata dupa prabusirea unui avion militar rusesc Su 34, luni, intr o zona rezidentiala din orasul Eisk, situat in apropiere de Ucraina, potrivit unui bilant actualizat al autoritatilor ruse, care au anuntat marti sfarsitul operatiunilor de cautare,…