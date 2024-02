Statele Unite nu cauta sa dezbine lumea in diverse blocuri, ci pledeaza pentru diverse forme de cooperare cu diverse organizații pentru a atinge obiective comune. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat american Anthony Blinken in timpul discursului sau de la Conferința de Securitate de la Munchen. "Niciodata nu ar trebui sa dezbinam lumea in blocuri diferite", a precizat Blinken.