Blestemele „Experimentului România” l-au ajuns și pe Donald Trump! Prin lupta anticorupție, americanii au incercat un experiment de tortura morala și de control decizional asupra elitelor politice din Romania. Le-a mers! Au modificat legile justiției, astfel incat procurorii sa aiba puteri discreționare, dupa principiul machiavelic, “la ei, nu la noi.” Donald Trump a dat o șapca, contra linsului pe picioare. S-a bucurat! Era chiar in extas. N-a pierdut decat o ora din viața lui, pentru intalnirea cu președintele roman, care a daruit cateva miliarde de dolari industriei de aparare americana. Balanța comerciala ii ieșea lui Trump pe plus. Ce-i pasa ca-n gubernie… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

