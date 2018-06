Blaster-ul folosit de Han Solo n Return of the Jedi, vndut pentru 550.000 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Pistolul cu cablu folosit de personajul Han Solo jucat de Harrison Ford in „Intoarcerea lui Jedi/ Return of the Jedi" (1983) a fost vandut, sambata, la licitatie pentru mai mult de jumatate de milion de dolari, scrie news.ro.Licitatia casei Julien's a avut loc la Las Vegas, unde arma falsa…

- Desi poate parea neverosibil, plasticul folosit poate fi un bun cu valoare in comertul global. Din 1992 si pana acum, China a importat 106 milioane de tone de pungi vechi, sticle, ambalaje si alte produse din plastic in valoare de 57,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.

- ''Solo: A Star Wars Story'', un nou film (spin-off) derivat din universul galactic ''Star Wars'', axat asupra personajului Han Solo in tinerete, este principala noutate a acestui sfarsit de saptamana pe marile ecrane americane, relateaza vineri EFE. Filmul, in regia…

- Așa cum era de așteptat, anunțuri cu vanzarea cadourilor-simbol primite de invitații la nunta regala au aparut deja, inainte ca prințul Harry și Meghan Markle sa spuna "da", relateaza Vanity Fair .

- Lista onorariilor vedetelor de la Hollywood a fost facuta publica. Nu mare a fost mirarea sa vedem cat de multe zerouri se afla pe cecurile marilor actori care ne incanta cu aparițiile lor in filme de succes ce incaseaza sume colosale inca din primele zile de ecranizare. Astfel, pe lista celor mai bine…

- Pistolul folosit de personajul Han Solo (Harrison Ford) in filmul ''Return of the Jedi'' (1983), cel de-al treilea lungmetraj al seriei originale ''Star Wars'', va fi scos la licitatie in luna iunie, se arata intr-un comunicat difuzat de casa Julien's Auctions…

- Harrison Ford va debuta in filmul de animatie cu un rol in partea a doua a lungmetrajului ''The Secret Life of Pets'', potrivit site-lui de specialitate Deadline citat de EFE. Prima parte, lansata pe ecrane in vara anului 2016, a fost considerata cel mai bun debut pentru…

- Un autoportret realizat la finalul anilor 1950 in care John Lennon s-a infatisat drept Adolf Hitler a fost vandut pentru 54.000 de dolari, scrie news.ro, care citeaza NME. Schita face parte dintr-un caiet cu desene pe care John Lennon le-a facut pe cand era elev al Liverpool College of Art, la finalul…