- Ionel Ganea a vorbit despre decizia lui Lionel Messi de a imbraca o mantie la ceremonia de premiere a CM 2022, de dupa Argentina – Franța 3-3 (4-2 d.l.d). La ceremonia de premiere a CM 2022, Lionel Messi a purtat un bisht primit din partea emirului Qatarului, gest care a iscat numeroase discuții in…

- Gareth Southgate se afla aproape de desparțirea de naționala Angliei. Contractul selecționerului de 52 de ani expira abia in iarna anului 2024, dar eliminarea in sferturile Campionatului Mondial din Qatar s-ar putea dovedi decisiva in privința viitorului sau. O discuție finala intre Southgate și Federația…

- Șoc in fotbalul mondial! Un jucator a fost condamnat la moarte. Este vorba despre iranianul Amir Reza Nasr Azadani, in varsta de 26 de ani. Fundașul de la Iranjavan FC se numara printre cele 28 de persoane condamnate la executare, ca urmare a protestului impotriva Guvernului din țara lor. Viața lui…

- Frank Ribery s-a retras oficial din fotbal! Francezul a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, prin care isi anunta fanii ca a luat decizia de a nu mai evolua ca jucator profesionist. Frank Ribery a evoluat ultima data pentru Salernitana, timp de un sezon. Fostul mijlocas francez a scris…

- Jucatorul dat afara de Gigi Becali de la FCSB, dupa un conflict cu Florin Tanase, și-a anunțat retragerea la numai 29 de ani. Este vorba despre Sulley Muniru, mijlocașul ghanez care a evoluat pentru formația roș-albastra in perioada 2015-2017. Fotbalistul trecut și pe la CFR Cluj era liber de contract…

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…

- Argentinianul Gonzalo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal. Atacantul iși agața ghetele in cui dupa o cariera de 17 ani și jumatate. Atacantul lui Inter Miami, Gonzalo Higuain, se va retrage din fotbal dupa sezonul 2022 din MLS. Gozanlo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal Pe plan internațional,…