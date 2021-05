La doua saptamani dupa ce a fost condamnat pentru asasinarea lui George Floyd, polițistul Derek Chauvin a cerut marți unui judecator din Minneapolis sa anuleze verdictul și sa organizeze un nou proces. In cauza: parțialitatea unuia dintre cei doisprezece jurați. Polițistul alb Derek Chauvin, gasit vinovat de asasinarea afro-americanului George Floyd, a cerut, marți, anularea verdictului, […] The post Black Lives Matter și-a varat coada in procesul George Floyd. Rasturnare spectaculoasa de situație first appeared on Ziarul National .