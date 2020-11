Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate luni…

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei la noua luni a crescut cu aproape 1 miliard de euro, pana la peste 13 mld. euro Deficitul balantei comerciale a Romaniei a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro, pana la valoarea de 13,058 miliarde…

- Magazinele din Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) le cer clienților sa nu se inghesuie ca sa iși faca stocuri de produse și arata intr-un comunicat de presa ca sunt bine aprovizionate, informeaza g4media . ”Ii asiguram pe toți clienții ca magazinele vor ramane funcționale, bine…

- Producatorul de telefoane Motorola pregatește lansarea propriului magazin online in Romania și țintește o cota de piața de 2 cifre pana la finalul anului 2021, conform informațiilor oferite de catre Vladislav Ivanov, General Manager Motorola pentru Sud-Estul Europei, in cadrul unui interviu acordat…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului II a fost de 5,132 milioane de persoane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.436 de lei, in crestere cu 0,9% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului II a fost de 5,132 milioane de persoane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.436 de lei, in crestere cu 0,9% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului II a fost de 5,132 milioane de persoane, in scadere cu 1.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.436 de lei, in crestere cu 0,9% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…