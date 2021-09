Bitcoin și Ethereum au reușit să treacă peste şocul provocat de China, declarând tranzacțiile ilegale In prezent, cele mai importante criptomonede au reusit sa treaca peste socul provocat de decizia de saptamana trecuta a Beijingului, ajungand la nivelurile inregistrate inainte de anuntarea noilor masuri. Bitcoinul a crescut cu peste 6% in ultimele 24 de ore si se apropie de 44.000 de dolari, iar Ethereum a inregistrat un plus de 11,7% la 3.093 dolari. XRP si Cardano s-au apreciat cu 6% si, respectiv, 2,7%. Huobi, unul dintre cele mai mari exchange-uri cu expunere pe criptomonede din lume, a spus ca a incetat sa proceseze noile deschideri de cont pentru utilizatorii din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

