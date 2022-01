Astfel, bitcoin a coborat pana la 40.938 dolari pe unitate, un nivel minim dupa data de 29 septembrie, fiind ulterior tranzactionata in declin cu peste 3%, la 41.704 dolari pe unitate, dupa date mixte de pe piata americana a muncii. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume s-a depreciat cu peste 40% de cand a atins in noiembrie un maxim record de 69.000 de dolari. Puterea globala a retele informatice pentru bitcoin a scazut puternic in aceasta saptamana, in urma inchiderii retelei de internet in Kazahstan. Bitcoin s-a aflat sub presiune si in urma publicarii, miercuri, a unei minute a Rezervei…