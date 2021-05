Bitcoin a scăzut cu aproape 2.000 de dolari în noaptea de Înviere. Noua valoare a criptomonedei Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a inregistrat o pierdere de aproape doua mii de dolari intre 1 și 2 mai 2021. Chiar și așa, valoarea sa depașește cu mult nivelul de la inceputul anului. Daca pe 1 mai 2021 un bitcoin se tranzacționa la un maximum de 58.053 dolari, pe 2 mai dimineața ajunsese la un nivel minim de 56.256 dolari, ceea ce reprezinta o diminuare a valorii cu 1.797 dolari. Este cu mult sub cel mai inalt prag, respectiv recordul de 64.829 dolari din 16 aprilie 2021, dar este in continuare un nivel excelent, comparativ cu cel atins la inceputul anului 2021, respectiv 32.154 dolari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin-ul si alte criptomonede au scazut semnificativ vineri, propunerile lui Joe Biden de a taxa castigurile cetatenilor bogati generand un val de vanzari de-a lungul Statelor Unite, scrie CNBC. Cea mai valoroasa moneda digitala din lume a scazut cu 8% in ultimele 24 de ore si a ajuns la…

- Constanta scapa de restrictiile de weekend incepand de astazi. Incidenta cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus a scazut sub 3,5 la mia de locuitori in municipiul Constanta. Antreprenorii isi vor putea tine deschise afacerile si dupa ora 18.00, iar declaratiile pe proprie raspundere se vor folosi…

- Cea mai valoroasa si mai cunoscuta criptomoneda a scazut cu 26% de la un maxim al anului, de 58.354,14 dolari pe unitate, atins pe 21 februarie, cand a crescut pe fondul increderii tot mai mari ca bitcoin va deveni o investitie de masa si un instrument de plati. Firme majore, cum ar fi BNY Mellon, fondul…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu 11% in 24 de ore, coborand pana la un minim al zilei de 45.041 dolari pe unitate, revenind ulterior pana la 48.080 dolari pe unitate. Si alte criptomonede, cu o valoare mai mica, precum ether si XRP, au avut o evolutie negativa. Ether a scazut cu…

- Bitcoin a scazut luni, 22 februarie, cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla, a afirmat weekendul trecut ca preturile criptomonedelor "par ridicate", transmite Reuters. La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari…

- Bitcoin a atins duminica un nou nivel record, apropiat de 50.000 de dolari, continuand avansul sustinut de adoptatea pe scara tot mai larga, pe Wall Street si de catre companii mari, a celui mai valoroase criptomonede din lume, transmite Reuters., relateaza News.ro. Criptomoneda a urcat duminica…

- Miliardarul Elon Musk a adaugat in urma cu zece zile eticheta #bitcoin profilului sau de pe Twitter, ceea ce a dus la cresterea cotatiei criptomonedei. In plus și compania lui Musk, Tesla, a facut un anunț care a mai ridicat și el nivelul bitcoin. Nu este prima oara cand Elon Musk determina o creștere…

- Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari in bitcoin, o decizie care intervine la cateva zile dupa ce Elon Musk, CEO-ul producatorului de vehicule electrice, si-a modificat prezentarea pe Twitter cu mesajul #bitcoin, in contextul in care pretul bitcoin a crescut cu 50% de la inceputul anului, relateaza…