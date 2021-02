Bitcoin a depăşit pentru prima oară 50.000 de dolari pe unitate Moneda a urcat cu peste 3%, la un maxim istoric de 50.487 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In timpul tranzactiilor s-a retras sub acest nivel, fiind cotata in urcare cu 0,2%, la 48.760 de dolari pe unitate. Companii mari, precum Tesla si Mastercard si-au demonstrat sprijinul pentru criptomonede. Saptamana trecuta, Tesla a anuntat ca a cumpatat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca intentioneaza sa accepte plati in aceasta criptomoneda pentru produsele sale. Mastercard a anuntat ca isi va deschide reteaua pentru unele monede digitale. PayPal si BNY Mellon, intre alte companii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

