Bișnițarii, dați afară din piețe Consiliul Local Brașov a adoptat o hotarare prin intermediul careia vrea sa faca ”curațenie” in piețele din localitate. Se are in vedere astfel eliminarea bișnițarilor, precum și controlarea nivelului de pesticide din fructe sau legume prin sondaj de catre inspectori. „Cea mai importanta modificare pe care acest regulament o aduce este ca, de acum, in piețele din Brașov pot fi prioritizați producatorii, care sa aduca cele mai bune produse pentru brașoveni. In acest sens, reprezentanții Serviciului Piețe se vor deplasa pe teren pentru a efectua controale la producatori, pentru a vedea recoltele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

