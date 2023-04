Bisericile din Brașov, verificate de pompieri Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența vor sa se asigure, astfel, ca sunt respectate toate normele pentru slujba din noaptea de Inviere, iar nergeulile nu au intarziat sa apara. Purtatorul de cuvant al instituției, maiorul Ciprian Sfreja. Peste 130 de pompieri brașoveni sunt pregatiți sa intervina, zilele acestea, in situațiide urgența. De asemenea, 13 echipaje [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

