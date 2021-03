A doua cea mai veche biserica de lemn din județul Suceava dupa biserica lui Dragoș Voda de la Putna se afla in satul Banești, comuna Fintinele. Biserica de lemn „Sfantul Nicolae” de o valoare inestimabila este un frumos lacaș de cult ortodox construit in anul 1706. Edificiul religios se afla localizat in cimitirul vechi din […] The post Biserica veche de lemn din satul sucevean Banești ascunde marturii legate de familia poetului Mihai Eminescu first appeared on Suceava News Online .