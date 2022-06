Stiri pe aceeasi tema

- Moment deosebit de important pentru credincioșii localitații Bucov, Astazi, a doua zi de Rusalii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, ­Preafericitul Daniel, a oficiat, impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, slujba de sfințire a Bisericii…

- In a doua zi de Rusalii, Biserica ortodoxa si greco-catolica praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. Se pare ca aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. La catolici, Sfanta Treime e sarbatorita in prima Duminica dupa Rusalii. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe,…

- ⬤ Datorita Sfinților Constantin și Elena, creștinismul a devenit religie permisa ⬤ Tot datorita acestor doi mari sfinți, jertfele sangeroase au fost interzise, iar duminica a fost stabilita ca zi de odihna Creștinismul este strans legat de numele Sfinților Constantin și Elena. Fiecare roman in pieptul…

- IZVORUL TAMADUIRII. Denumirea de Izvorul Tamaduirii trimite la o serie de minuni care au fost savarșite la un izvor din apropierea Constantinopolului.Inainte de a ajunge imparat, Leon cel Mare a intalnit un batran orb care l-a rugat sa ii dea apa și sa-l conduca in cetate. Deși in apropiere nu știa…

- Primarul din Kiev, avertizare de ultim moment! Recent, acesta a transmis pe rețelele de socializare un indemn pentru intreaga populație din Ucraina, in care ii indeamna sa nu cumva sa paraseasca adapostul pentru a merge la Biserica, argumentand ca slujba se ține și online. Iata care este, de fapt, motivul!

- Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, participa in aceasta seara la slujba de Inviere la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu, iar inainte de a intra in biserica, presedintele a transmis un mesaj romanilor.

- Localitațile din sudul și estul județului Prahova s-au aflat, vineri dupa-amiaza, sub cod galben de vijelie. Iar in unele zone, vantul care a suflat cu putere a creat probleme și chiar pagube materiale, fiind nevoie și de intervenția echipajelor ISU Prahova. Pompierii au fost solicitați sa intervina…

- Primaria municipiului Suceava sprijina financiar lucrarile de pictura la Biserica ”Sf.Cruce” din cartierul Obcini. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa ce a participat la slujba de duminica la aceasta biserica. ”Am participat la slujba religioasa la Biserica SFANTA CRUCE din Cartierul Obcini.…