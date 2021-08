Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, a transmis joi, intr-un comunicat de presa, poziția instituției referitoare la noul model al carții de identitate. Acesta susține ca noțiunea ”artificiala” de ”gen” o inlocuiește ”abuziv” pe cea ”fireasca de sex” și este vehiculata ”progesiv și progresist” in spațiul public. Vasile Banescu a mai […] The post Biserica Ortodoxa critica dur schimbarile din noua carte de identitate electronica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .