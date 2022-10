Stiri pe aceeasi tema

- Biscuitii bio din seminte si flori de lavanda, indulciti cu miere de lavanda, produsi de initiatorul primului festival al lavandei din Romania, la Madaras, Ovidiu Rosca, au fost intre cele mai dorite produse la cea de-a VI-a editie a Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti de la Targu…

- Ediția cu nr. 30 a Festivalului Internațional de Film de Scurt-mertaj Alter-Native din Targu Mureș s-a incheiat ieri. Marele premiu al acestei ediții a fost acordat peliculei "Poate intunericul ma va acoperi" din Romania, regizat de Andrei Epure. Directorul festivalului, Sipos Levente, despre premiile…

- A doua ediție a singurului Festival de sport pentru copii din Romania se va desfașura in perioada 24-25 septembrie intre orele 10:00 și 15:00, in Complexul Weekend – intrarea dinspre raul Mureș.Vino sa incerci "LIVE" peste 40 de sporturi oferite de cluburile din Targu Mureș!BONUS!!! Un loc de joaca…

- Federatia Chinologica Internationala si Asociatia Chinologica Mures organizeaza, de vineri pana duminica, cea mai mare expozitie chinologica din Romania, compusa din trei expozitii internationale, „Mures Dog Show", „Dracula Dog Show" si „Transilvania Dog Show", la care participa peste 900 de caini din…

- Ziua Naționala a Ungariei a fost sarbatorita sambata, 20 august, in incinta Cetații Medievale din Targu Mureș. Publicam, in randurile de mai jos, un set de fotografii de la eveniment postate pe pagina sa de Facebook de catre Kovacs Mihaly Levente, președintele UDMR Targu Mureș și vicepreședinte al Consiliului…

- Timp de doua zile, opt jurnaliști din Targu Mureș, Cluj Napoca, Iași alaturi de peste 10 refugiați ucraineni au luat parte la o inedita școala de vara dedicata subiectului delicat al efectelor razboiului din țara vecina. S-a discutat despre ajutorul acordat de Romania inca din primele momente, solidaritatea…

- Limba romana calcata in picioare din nou la Targu Mureș, unde primarul Soos Zoltan amplaseaza statui pe banda rulanta, desigur fara a afișa numele in limba romana! Cați vorbitori de limba latina mai avem in Targu Mureș nu știm, dar știm sigur ca de la „Iohannes de Hunyad" la „Janos Hunyadi" mai este…

- Filiala Bacau a Corpului Experților Contabili din Romania (CECCAR) a marcat, miercuri, 13 iulie, cea de a XVIII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Roman printr-o reuniune la care au participat, alaturi de membrii ei, principalii parteneri și colaboratori și reprezentanți ai autoritaților și instituțiilor…