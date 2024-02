Protest AUR în Târgu Mureș Reprezentanții AUR Mureș iși doresc organizarea alegerilor intr-un mod echitabil. Acuza schimbarea regulilor in timpul jocului, prin comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Pana la ora 18.00, la protestul organizat de AUR Mureș, in 7 februarie, s-au adunat in jur de 300 de persoane. Manifestația a inceput la Ceasul cu Flori din Piața Trandafirilor din … Post-ul Protest AUR in Targu… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

