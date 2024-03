Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a fost convocat miercuru la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) in legatura cu decesul subit in inchisoare al politicianului rus de opoziție Alexei Navalnii, anunța MAE. Convocarea a fost facuta din dispoziția ministrului Afacerilor Externe,…

- AUR a depus, marți, la Parchet, o plangere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, pentru infracțiunile de abuz in serviciu și deturnare de fonduri, delapidare și uzurparea funcției. Deputatul AUR, Dan Tanasa, s-a prezentat marți dimineața la Parchetul General pentru a depune o plangere pe numele…

- Mihai Popșoi, noul ministru de Externe al Republcii Moldova și-a preluat mandatul luni, prin depunerea juramantului, și a anunțat ca poziția Chișinaului in comunicarea cu Moscova va fi bazata pe interesul statului și al cetațenilor sai. Popșoi a declarat ca Rusia este unicul stat care, pe parcursul…

Iarna pe ulița de la MAE, cu Ministra afacerilor externe Luminița Odobescu.

- Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat miercuri pe ambasadorul Republicii Moldova penru a-i transmite un protest impotriva „actelor neprietenoase” din partea guvernului proeuropean de la Chișinau, De asemenea MAE rus a anunțat ca va interzice intrarea in țara a unor cetațeni ai Republicii Moldova,…

- Rusia avertizeaza ca „utilizarea avioanelor tactice de lupta F-16 de pe teritoriul” Romaniei, Slovaciei și Poloniei „va fi considerata de Moscova drept participare a acestor tari la conflictul din Ucraina si va obliga Rusia sa ia masuri adecvate”, relateaza News.ro. Purtatoarea de cuvant a ministerului…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Externe o discuție cu președintele Klaus Iohannis, pentru rechemarea in țara a ambasadorului din Statele Unite, Andrei Muraru. Muraru, fost consilier al lui Iohannis, a declarat, in timpul vizitei lui Ciolacu in SUA, ca a fost exclus de la intalnirile…

- Un barbat din Bistrița este suspectat ca și-a ucis soția de 33 de ani in fața copiilor, acasa, apoi a postat la Story, pe contul sau de Facebook, o poza cu ea moarta. Polițiștii sunt șocați de gravitatea faptelor. Barbatul de 34 de ani și-ar fi ucis soția sambata dupa-amiaza, dupa o cearta conjugala.…