Miliardarul Bill Gates este de parere ca lumea trebuie sa se pregateasca pentru urmatoarea pandemie la fel cum s-ar pregati pentru razboi. Bill Gates a publicat o scrisoare semnata și de soția acestuia in care scrie ca sunt necesare investiții anuale de miliarde de dolari. El propune crearea unui sistem global de alerta, care sa avertizeze imediat despre apariția unui virus periculos, pentru a nu mai fi scapat de sub control. „Nu ne putem permite sa fim prinsi din nou cu garda jos. Amenintarea urmatoarei pandemii va ramane intotdeauna deasupra capului nostru – cu exceptia cazului in care lumea…