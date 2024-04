Anchetă la Constanța. Un bărbat a fost găsit mort într-un parc Oamenii legii constanțeni fac cercetari pentru a stabili exact cum anume a sfarșit un barbat care a fost descoperit fara suflare intr-un parc din oraș. Alerta s-a dat joi seara, cu mult dupa lasarea intunericului. Un barbat a fost gasit mort, joi seara, intr-un parc din municipiul Constanta, informeaza News.ro. Politistii au deschis o ancheta […] The post Ancheta la Constanța. Un barbat a fost gasit mort intr-un parc first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

