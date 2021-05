Bill Gates divorțează de Melinda Gates după 27 de ani de căsnicie Bill Gates, fondatorul Microsoft, si sotia sa, Melinda Gates, au anuntat luni ca au luat decizia de a pune capat casniciei lor, informeaza Reuters si dpa.„Dupa multa gandire si multa munca in relatia noastra, am luat decizia de a pune capat casatoriei”, au afirmat cei doi intr-o postare pe Twitter. Cei doi si-au anuntat divortul dupa 27 de ani de casatorie. Bill si Melinda, care au trei copii, au anuntat ca vor continua sa colaboreze in cadrul fundatiei lor, care are drept misiune combaterea saraciei si a bolilor in lume. „Nu mai credem ca putem creste impreuna ca un cuplu in urmatoarea faza a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

