Bilete suplimentate pentru cele 5 concerte ale artistului ANDRÉ RIEU de la Cluj-Napoca Celebrul violonist ANDRE RIEU revine in Romania pentru o serie excepționala de cinci concerte ce vor avea loc pe scena salii BT-Arena din Cluj-Napoca, cu prilejul Marțișorului, intre 28 februarie și 4 martie, incepand cu ora 19:30. Succesul rasunator al artistului este demonstrat inca o data prin faptul ca biletele sunt insuficiente pentru a acoperi cererea mare a publicului. Ca atare, biletele disponibile pentru toate cele cinci concerte consecutive au fost epuizate in totalitate. Din dorința de a satisface cererea publicului, organizatorii au reanalizat spațiul și au optimizat capacitatea salii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

