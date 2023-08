Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, la 26 august 2023, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita in urma careia o persoana a murit. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca in urma exploziilor au fost 58 de raniti dintre care 39 pompieri, 2 politisti si 2 jandarmi. Persoanele…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate…

- Dupa explozie de la stația GPL din Crevedia, noi informații aduc la lumina o realitate șocanta: stația funcționa ilegal, in ciuda faptului ca activitatea sa fusese suspendata de catre ISU. Aceasta a fost scena unor evenimente cu consecințe dezastruoase, cu doua persoane confirmate decedate și o cifra…

- Un apel la 112 a semnalat la 18.50 o explozie urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia. ISU Dambovița a alocat 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție la inalțime, 3 ambulanțe SMURD, 7 ambulanțe de la Serviciul județean.