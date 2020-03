Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 5.476 de morti in Italia, cu 651 de decese in plus fata de sambata dar in scadere usoara comparativ cu intervalul anterior, iar numarul total al persoanelor...

- Acesta este principalul mesaj pe care l-a transmis astazi premierul Pedro Sanchez președinților regionali, in cadrul celei de-a doua videoconferințe susținute de la intrarea in vigoare a starii deurgența."Ne aflam intr-un moment foarte critic și urmeaza zile foarte dure. Temerea este ca s-ar putea…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.825 morti in Italia, cu 793 de decese in plus fata de vineri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 53.578, au anuntat sambata seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat sambata seara ca bilantul epidemic…

- Bilantul epidemiei de coronavirus din Italia este de 1.807 decese si 24.747 de bolnavi. 2.335 de oameni s-au vindecat in Italia dupa ce au fost infectati In ultimele 24 de ore, in Italia au decedat 368 de oameni, dintre care 252 doar in regiunea Lombardia Si tot in ultimele 24 de ore au fost confirmate…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la inceputul…

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 49 intr-o singura zi, ajungand la 197, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, relateaza Reuters si AFP.Numarul cazurilor…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…