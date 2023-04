Ellie Goulding a lansat albumul Higher Than Heaven

Ellie Goulding a lansat albumul “Higher Than Heaven”. Cu single-urile „By the End of the Night”, „Easy Lover”, „Cure for Love”, „Let It Die” și „Like a Saviour”, albumul este plin de hituri. Lansarea urmează succesul „Miracle” cu Calvin Harris, care a intrat în clasamentul oficial al Marii Britanii… [citeste mai departe]