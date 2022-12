Stiri pe aceeasi tema

- In timpul celor zece luni de mandat, martie – decembrie 2022, managerul Spitalului Judetean din Timisoara, Ș.L Med. Dr. Sorin Barac a reușit sa achiziționeze echipamente medicale pentru spital

- Ca in fiecare an, la nivelul municipiului Timișoara a fost activat Comandamentul de iarna, iar firma care se ocupa de deszapezire si combatere a poleiului este pregatita sa intervina cu utilaje și material antiderapant. Intregul proces de curatare și transport al zapezii se va realiza cu prioritate…

- Ninsorile abundente și condițiile meteorologice nefavorabile (ceața inghețata) au fost intalnite in Regatul Unit in data de 11 decembrie, ceea ce a dus la intreruperi majore ale transportului public de la sol, precum și in randul tuturor companiilor aeriene care zboara in și dinspre Marea Britanie.…

- Incident grav in vestul țarii: O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copila a fost adusa la Timișoara. Copila a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Arad, iar de aici la Timișoara, la secția Neurochirurgie a spitalului.

- La intrarea in Spitalul Clinic Județean de Urgența, cladirea principala, se vor afla timp de doua luni, in regim de expoziție, lucrari in lemn ale unuia dintre angajații spitalului. Este a treia inițiativa a celui care semneaza obiectele expuse și ofera privitorilor ragaz pentru reflecție la simplitate.…

- Ofertanti castigatori au fost Tehno Electro Medical Company SRL, Tanase M. Dumitru Persoana Autorizata si Medical Technologies Infinity. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, autoritate contractanta, a incheiat acorduri cadru de mentenanta preventiva si corectiva pentru…

- Medicii Secției de Chirurgie de la Spitalul Clinic CF Timișoara beneficiaza de dotari de ultima generație. Astfel, doctorii folosesc intr-o serie de intervenții chirurgicale un aparat laparoscopic ultramodern ce permite vizualizarea tridimensionala a campului operator.