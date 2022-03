Bilanț COVID: 5.461 de noi cazuri și 101 decese, anunțate azi. Câte persoane sunt internate la ATI Autoritațile au transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.461 de cazuri de persoane pozitive cu COVID, dupa efectuarea a 50.961 de teste. De asemenea, au fost raportate 101 decese, dintre care 4 anterioare intervalului de referința. La ATI sunt internate 695 de persoane, cu 55 mai puțin decat in ziua anterioara.Potrivit bilanțului de astazi, 8 martie, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.461 de noi cazuri de COVID, cu 2.273 mai mult decat in ziua anterioara. 694 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

