Bilanț COVID, 5 noiembrie. Puțin peste 300 de cazuri noi în ultimele 24 de ore Autoritațile au anunțat sambata, 5 noiembrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 319 cazuri noi de coronavirus, 5 persoane au decedat de COVID-19, iar la Terapie Intensiva sunt internați 88 de pacienți.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 319 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 51 mai puține fața de ziua anterioara. 70 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 34 persoane… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

