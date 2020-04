Stiri pe aceeasi tema

- Suedia refuza sa instaureze carantina desi peste 9000 de oameni sunt infectati, iar aproape 800 au murit deja. Presedintele SUA, Donald Trump, spunea ca suedezii au incercat sa obtina imunitatea de turma, iar acum toata tara sufera. „Suedia a facut asta, turma, asa ii spun ei, turma. Suedia sufera foarte,…

- Pandemia de coronavirus continua sa cauzeze mari probleme peste tot in lume. Azi, s-a ajuns la peste 100.000 de decese cauzate de COVID-19. Potrivit site-ului worldmeters.info, 101.579 de persoane și-au pierdut viața din cauza pandemiei. Numarul total al cazurilor este și el unul care provoaca fiori…

- Majoritatea statelor europene au introdus masuri dure de izolare și sancțiuni drastice pentru cei care nu le respecta, totul pentru a evita raspandirea epidemiei de coronavirus. Nu și Suedia, informaeza CNN . Trump critica Suedia In aceasta țara restaurantele și barurile sunt deschise, la fel și locurile…

- COVID-19. Cu cele 769 cazuri anuntate vineri, numarul total al mortilor de coronavirus in Spania a ajuns la 4.858. Totodata, numarul cazurilor noi de infectare a crescut cu 7.871, in crestere cu 14% fata de joi, ajungand acum la un total de 64.059 persoane depistate pozitiv cu coronavirus. Pe…

- Plecat dintr-o piața de pește din China, noul coronavirus s-a raspandit in 159 de țari și teritorii, in circa trei luni. In total, in intreaga lume, au fost confirmate peste 198.600 de cazur de infecție cu COVID-19. Aproape 8.000 de oameni au murit, in timp ce peste 82.770 s-au vindecat.Citește…

- Totodata, nici cetatenii cehi nu vor mai putea calatori in zonele de risc, iar intre alte masuri guvernul de la Praga a mai decis interzicerea evenimentelor publice cu participarea a peste 30 de persoane si inchiderea unor spatii publice cum sunt centrele de sport sau de servicii spa, in timp ce…

- Ministrul britanic de finante Rishi Sunak a criticat joi decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda intrarea europenilor in SUA ca masura de a lupta impotriva noului coronavirus, afirmand ca eficienta acestei masuri, care nu vizeaza Marea Britanie, „nu a fost dovedita”, potrivit AFP.…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza CNN.Citește și: Raed…