Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Magistraților din Romania (AMR), organizație neguvernamentala, apolitica, naționala și profesionala a judecatorilor și procurorilor, declarata “de utilitate publica” prin Hotararea Guvernului nr. 530/21 mai 2008 – cu sediul in municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5,…

- Galeria "Euro Foto Art" din Oradea, renovata, a fost inaugurata vineri ca fiind cel de-al 17-lea centru expozitional al Federatiei Internationale de Arta Fotografica (FIAP) din lume si primul din Romania, a anuntat, intr-un comunicat, presedintele Asociatiei "Euro Foto Art", Stefan Toth. Peste 70 de…

- Un grup de 13 angajati ai unei companii din Oradea au dat o mana de ajutor la finalizarea unor locuinte pentru familii aflate in dificultate, atat pentru a marca Ziua Internationala a Voluntariatului, 5 decembrie, cat si sarbatoarea de Mos Nicolae. „Darul de Sfantul Nicolae pe care cei de la compania…

- O femeie se afla in stare grava dupa ce a fost acrosata, luni dimineata, de un taxi.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Bulevardul Dacia din municipiul Oradea, judetul Bihor, un pieton femeie, aproximativ 60 de ani angajat in traversarea neregulamentara a…

- Organizatorii Festivalului-concurs ''D 'ale porcului'' de la Oradea au preparat duminica, de Ziua Nationala a Romaniei, cel mai lung mititel din lume, avand o lungime de 215,7 metri, performanta pentru care a fost folosit un aparat vechi de 150 de ani si care va fi transmisa pentru…

- Ziua Nationala a Romaniei este marcata in China prin mai multe expozitii foto, in cadrul Festivalului Fotografiei Romanesti in China, organizat de Institutul Cultural Roman din Beijing (ICR), cu implicarea Asociatiei internationale "Euro Foto Art" din Oradea si a unei organizatii partenere din China.…

- Președintele executiv al PSD Bihor a votat in turul 2 al alegerilor prezidențiale la secția de votare amenajata in incinta Liceului Aurel Lazar din Oradea. “Am votat pentru o Romanie prospera, in care sa inceteze dezbinarea. Și am votat exact impotriva acestei dezbinari, care de 15 ani…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedintele PNL Bihor, a afirmat ca a votat duminica pentru pentru un presedinte care sa asigure directia pro-europeana a Romaniei. "Presedintele Romaniei este cel care reprezinta tara noastra in relatiile externe. Am votat pentru un presedinte…