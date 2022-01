Biden deplânge capacitatea lui Trump de a "intimida un întreg partid politic" Președintele Biden a deplâns influența predecesorului sau asupra Partidului Republican, deoarece agenda sa extinsa și prioritațile reformei electorale ramân blocate în Congres, fara nicio cale de urmat, potrivit CNN.

Fara a-l numi pe fostul președinte Trump, Biden a criticat amenințarile lui Trump de a sprijini oponenții principali ai politicienilor republicani care iau poziții pe care Trump le considera neloiale.

&"Te-ai gândit vreodata ca un barbat ar putea intimida un întreg partid în care nu se gasesc oameni dispuși sa dea niciun vot contrar a ceea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

