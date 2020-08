Stiri pe aceeasi tema

- „As inchide. I-as asculta pe oamenii de stiinta. Voi fi pregatit sa fac tot ce trebuie pentru a salva vieti, deoarece nu putem face ca tara sa se miste, pana nu vom controla virusul”, a declarat Biden intr-un interviu pentru ABC News, citat de Fox News. Candidatul democrat a mai spus ca problema…

- Vaccinul va aparea. Dar nu acum. In lupta impotriva infecției cu COVID-19 vaccinul nu este un panaceu, iar afirmațiile precum ca in curind va aparea un vaccin impotriva coronavirusului nu sint științifice, ci politice sau economice. Virusologul Vitali Zverev, academician al Academiei de Științe a Rusiei,…

- Directorul spitalului nr. 71 din Moscova, Alexandr Miasnikov, cunoscut telespectatorilor ca doctorul Miasnikov, a pus la indoiala existența logicii in lupta impotriva coronavirusului. Pe Instagram, el a comparat milioanele de teste la COVID-19 cu prinderea de țințari cu o plasa de pescuit și a scris…

- Candidatul democrat Joe Biden, fost vicepresedinte al SUA, si-a marit avansul la 13 puncte procentuale in fata presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, conform celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, in contextul in care americanii devin tot mai critici fata de modul in care miliardarul…

- Mai mult de 100.000 de persoane si-au pierdut viata din cauza coronavirusului in Statele Unite, cifra care a generat critici puternice la adresa modului in care presedintele Trump a gestionat pandemia. Adversarul sau democratic in alegerile prezidentiale din noiembrie, Joe Biden, a afirmat ca mii de…

- Medicamentul anti-malarie, hidroxiclorochina, ar presupune un risc crescut de deces pentru pacientii de COVID-19, a aratat un studiu amplu citat de Reuters. Presedintele american Donald Trump spune ca a lua medicamentul si i-a indemnat si pe altii sa il foloseasca