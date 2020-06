Vineri, in jurul orei 13.00, politistii din Baia Sprie au fost sesizati de catre o femeie de 38 de ani cu privire la comiterea unui furt produs pe strada Gutinului, din oras. In fapt, femeia a relatat ca in jurul orei 10.30, persoane necunoscute au sustras o bicicleta in valoare de 2.153 de lei, pe care fiul acesteia a lasat-o nesupravegheata pe un spațiu verde de pe strada Gutinului, transmite IPJ Maramureș. La scurt timp dupa sesizare, in urma activitaților informativ-operative desfașurate de politisti, au fost identificate trei persoane cu varste cuprinse intre 25 si 52 de ani din Baia Mare…