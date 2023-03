Stiri pe aceeasi tema

- Atletul Alin Firfirica a obtinut, sambata, medalia de argint in finala la disc, cu cea mai buna performanta personala a sezonului, la Cupa Europei la aruncari, gazduita de Leiria, potrivit news.ro.Cea mai buna aruncare a lui Firfirica a masurat 63.78 metri, din a patra incercare, cu care a obtinut…

- Bianca Ghelber, campioana europeana en titre la aruncarea ciocanului, si Alexandru Firfirica, clasat pe locul sapte la ultimele Campionate Mondiale si Europene la aruncarea discului, se numara printre cei opt atleti care vor reprezenta Romania la Cupa Europei de aruncari de la Leiria (Portugalia), pentru…

- Atletul aradean Denis Adrian Both, legitimat la CSM Arad, va participa, in weekend, la Cupa Europei de Aruncari din Leiria, in proba de aruncare a... The post Cu gandul la Jocurile Olimpice, atletul Denis Both participa, in weekend, la Cupa Europei la aruncari lungi appeared first on Special Arad ·…

Romania a obtinut doua medalii, argint si bronz, in proba feminina de sabie a cadetelor, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Tallinn (Estonia).

- In acest week-end s-au incheiat la Winterberg, in Germania, Cupa Europei și Campionatul European la bob. La aceste prestigioase competiții continentale, din delegația Romaniei a facut parte și campineanca Georgeta Popescu. legitimata la CSO Sinaia și pregatita de antrenorul Dorin Alexandru Grigore.

- Atleta romana Bianca Ghelber se afla, in aceasta perioada, intr-un stagiu de pregatire la Aldeia Da Falesia, Albufeira (Portugalia). Campioana europeana la aruncarea ciocanului in 2022 se afla in fața unui sezon foarte incarcat, cu multe competiții internaționale, printre care Cupa Europei de aruncari…

- Bianca Florentina Ghelber, campioana europeana la aruncarea ciocanului, a fost desemnata cea mai buna atleta a anului 2022 de catre Federatia Romana de Atletism. Cei mai buni sportivi si antrenori vor fi premiați intr-o festivitate vineri 16, decembrie, la sediul FRA.