Stiri pe aceeasi tema

- Sambata și duminica, la București a avut loc Campionatul Național de Atletism pentru seniori și tineret, la care au participat și doi sportivi, ambii legitimați la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club condus de profesor Mihaela Marin.

- Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de echipa Portugaliei, cu 49-24 (20-10), sambata, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti, in ultimul lor meci din Grupa B din Rugby Europe Championship 2024. ”Stejarii” au facut pe alocuri un joc bun, dar au comis numeroase greseli,…

- Cea mai buna triatlonista din Romania se pregatește sa plece la primul concurs, in Zimbabwe pentru a acumula puncte care sa o duca la Jocurile Olimpice. Pana sa ajunga in Africa, frumoasa sportiva și-a facut echipa și a alergat 21 de kilometri la un semimaraton, la București. Cu 5 luni inaintea Jocurilor…

- La București a avut loc in acest week-end prima etapa a Campionatului Național de Atletism in Sala pentru sportivi sub 16 și sub 18 ani. Au participat cu rezultate bune și foarte bune mai mulți sportivi de la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin.

- La finalul acestei saptamani, la București, in sala ”Lia Manoliu” a avut loc ediția 2024 a Cupei Romaniei la atletism, seniori. Pe listele de start s-au aflat și cațiva sportivi de la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de profesor Mihaela Marin.

- In week-end, la București, a avut loc prima etapa a Campionatului Național pentru seniori, tineret și sportivi sub 20 ani, echivalentul juniorilor I. CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin, a fost prezent cu mai mulți sportivi la aceasta competiție.

- Satmareanca Ana Tomșa (CS Satu Mare) este caștigatoarea Campionatului Național de spada cadeți și juniori de azi, impunandu-se in concursul feminin individual. Ana a invins-o in finala pe Emma Șonț (CSA Steaua București), cu 10-9, dupa un meci echilibrat. Medaliile de bronz au fost adjudecate de Natalia…