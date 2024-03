Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in prima zi a Campionatului Național de Atletism in sala pentru sportivi sub 18 ani, CSS ”Constantin Istrati” Campina a obținut un titlu național, prin Eduard Unguroaica, la triplusalt , duminica, in cea de-a doua și ultima zi a competiției, atleții campineni au obținut doar clasari in apropierea…

- In acest week-end, la București au loc finalele Campionatului Național de Atletism in sala sub 18 ani. In prima zi a concursului, CSS ”Constantin Istrati” Campina a fost prezent cu trei sportivi, cea mai buna performanța fiind reușita de Eduard Unguroaica, in proba de triplusalt, care a caștigat titlul…

- Dupa o prima zi cu patru clasari pe podium pentru sportivii de la CSS ”Constantin Istrati” Campina , duminica, 25 februarie, Campionatul Național de Atletism in Sala pentru sportivi sub 16 și sub 18 ani, etapa a doua, a continuat, atleții campineni fiind inscriși in alte cateva probe.

- La București, in sala de atletism ”Ioan Soter”, are loc la acest sfarșit de saptamana etapa a doua a Campionatului Național de Atletism in Sala pentru sportivi sub 16 și sub 18 ani. La startul intrecerilor s-au aliniat și mai mulți sportivi de la clubul campinean CSS ”Constantin Istrati”, club coordonat…

- Sambata și duminica, la București a avut loc Campionatul Național de Atletism pentru seniori și tineret, la care au participat și doi sportivi, ambii legitimați la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club condus de profesor Mihaela Marin.

- La București a avut loc in acest week-end prima etapa a Campionatului Național de Atletism in Sala pentru sportivi sub 16 și sub 18 ani. Au participat cu rezultate bune și foarte bune mai mulți sportivi de la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin.

- La finalul acestei saptamani, la București, in sala ”Lia Manoliu” a avut loc ediția 2024 a Cupei Romaniei la atletism, seniori. Pe listele de start s-au aflat și cațiva sportivi de la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de profesor Mihaela Marin.

- In week-end, la București, a avut loc prima etapa a Campionatului Național pentru seniori, tineret și sportivi sub 20 ani, echivalentul juniorilor I. CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin, a fost prezent cu mai mulți sportivi la aceasta competiție.