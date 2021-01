Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de judecata in cazul lui Aleksei Navalnii are loc la secția de poliție din Himki, acolo unde ieri, 17 ianuarie, a fost adus dupa ce a fost reținut la aeroport. Avocata, Olga Mihailov, a fost anunțata despre asta cu cateva minute inainte de inceperea ședinței.

- Andi Constantin este Noul Burlac de la Antena 1. Fosta ispita de la Insula Iubirii a facut primele declarații despre cum ar trebui sa fie femeia pe care o va alege sa ii devina partenera, in noul show, ce va ivepe in curand.„Femeia care imi va deveni soție trebuie sa fie foarte rabdatoare, foarte ințelegatoare,…

- Spynews.ro v-a prezentat astazi exclusivitatea momentului din showbiz! Gabi Badalau și Bianca Dragușanu urmeaza sa se casatoreasca, dar iata care sunt primele declarații ale afaceristului atunci cand a fost intrebat daca urmeaza sa o ia de nevasta pe vedeta!

- Dan Petrescu (53 de ani) a fost prezentat oficial la Kayserispor, in prima liga din Turcia. Romania va avea in continuare un antrenor roman in Turcia. In ziua in care Marius Șumudica s-a desparțit de Gaziantep, Dan Petrescu este instalat la KayserisporDan Petrescu are obiectiv salvarea lui Kayserispor…

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate prima reacția a lui Gabi Badalau, dupa ce a fost surprins alaturi de Bianca Dragușanu in luxosul Dubai, avem și primele declarații ale blondinei in urma ipostazelor controversate! Iata ce a spus diva despre celebrul afacerist!

- SUPEREXCLUSIVITATE! Gabi Badalau a oferit primele informații pentru Spynews.ro despre relația dintre el și Bianca Dragușanu, dupa ce a fost surprins de paparazzii alaturi de frumoasa blondina in Dubai. Fostul soț al Claudiei Patrașcanu a recunoscut tot!

- Dupa ce in urma cu puțin timp, Alex Bodi, din inchisoare, a rugat-o pe Bianca Dragușanu sa-i transmita un mesaj milionarului turc Cengiz Siklaroglu, iata ca replica barbatul vine mai repede decat ne-am fi așteptat! Primele declarații ale afaceristului, dupa ce a fost contact de reporterii Spynews.ro…

- Bianca Dragușanu a oferit prima reacție oficiala legata de ce s-a intamplat astazi cu Alex Bodi, mai exact, ca faimosul afacerist a fost saltat de mascați! Ținand cont de faptul ca vedeta se afla in Dubai, blondina a fost contactata de reporterii Spynews.ro și a oferit declarații in exclusivitate.