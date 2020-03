Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a facut dezvaluiri neașteptate despre fosta soție, Bianca Dragușanu, și despre modul in care-și crește fetița, pe micuța Sofia, in varsta de 3 ani jumatate, fiica pe care vedeta o are cu Victor Slav. Alex Bodi nu a mai putut sa taca in contextul in care și Bianca Dragușanu l-a acuzat in emisiunea…

- Alex Bodi a facut dezvaluiri scandaloase despre Bianca șidespre modul in care iși crește fiica. Invitat la Vorbește Lumea, faceristul adat de ințeles ca fosta soție a lui Victor Slav nu este o mama așa cum vrea sapara.Pe 10 martie, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat actele de divorț. Afacertistul…

- Catalin Botezatu s-a declarat dezamagit ca povestea de dragoste a celor doi soți a ajuns la final. Totodata, designerul a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Alex Bodi, despre care a susținut ca "e un baiat extraordinar". Alex Bodi, primele declaratii dupa divortul de Bianca Dragusanu.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat in aceasta dimineața la notar, insa așa cum era de așteptat, evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Bianca Dragușanu a venit la notar insoțita de doi bodyguarzi, iar acest aspect l-a infuriat foarte tare pe Alex Bodi care, se pare, ar fi incercat sa o convinga…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat actele de divort marti, 10 martie 2020, la un cabinet notarial din Bucuresti. Bianca Dragusanu a iesit nervoasa din cabinet, iar prima ei reactie a fost: "Mi-a luat telefonul!". Vedeta a precizat ca Alex Bodi i-a spart device-ul. Intrebata de SpyNews daca este…

- Bianca Dragușanu divorțeaza azi de Alex Bodi, dupa ce vineri acesta i-a agresat mama intr-un parc din Capitala. Cei doi vor merge astazi la notar pentru a depune actele. Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu sunt la prima tentativa de divorț, insa de data aceasta se pare ca nimic nu-i mai intoarce din drum.…

- Bianca Dragușanu a venit cu o replica dura pentru cei care au criticat-o dupa ce micuta Sofia se juca cu animalul de companiei al vedetei, o catelușa. Mulți fani i-au spus vedetei ca nu ar trebui sa-i permita micuței sa-și bata joc de animal și sa-l chinuie. Bianca Dragusanu, secretul intim…

- Vedeta a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale si a marturisit ca urmeaza sa o duca la control, deoarece boala poate aparea din nou. „Pe mama urmeaza sa o duc la un control, pentru ca a avut problemele astea de sanatate. Poate recidiva oricand. Știu ca suna puțin a drama, dar daca nu pui…