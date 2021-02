Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul momentului in showbiz continua, iar dupa ce in urma cu puțin timp Bianca Dragușanu a ajuns la DIICOT la audieri, vedeta a venit la Xtra Night Show și a dezvaluit noi amanunte șocante despre trecutul relației cu Alex Bodi! Vedeta abia daca a putut sa priveasca imaginile cu ea in timp ce Alex…

- Bianca Dragușanu a ajuns in urma cu doar cateva zile la DIICOT Craiova, acolo unde a fost audiata in dosarul in care e implicat Alex Bodi! Deși mulți s-au grabit sa spuna ca aceasta ar fi incercat sa-l toarne pe Alex Bodi autoritaților și sa-i creeze și mai multe probleme, vedeta a marturisit ca nu…

- De la rivale la prietene și apoi iar rivale, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean au o relație care a suferit multe schimbari de-a lungul timpului. Dupa interviul dat de fosta lui Alex Bodi la Xtra Night Show, pe Antena Stars, nu ramane nicio indoiala ca intre cele doua s-a rupt ceva și nu are legatra…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Iulia Salagean este decisa sa faca lumina in scandalul dintre Bianca Dragușanu și fostul sau soț, Alex Bodi. Dupa ce afaceristul s-a desparțit de ambele femei, acesta s-a refugiat in brațele Dariei Radionova, cu care, culmea, urmeaza sa se casatoreasca. Dar oare ce crede mama fiicei sale despre noua…

- Candva erau nedesparțite, iar acum Iulia nici nu mai vrea sa auda de Bianca Dragușanu! Motivul pentru care fostele soții ale lui Alex Bodi nu mai sunt prietene. Mama fetiței celebrului afacerist a aruncat bomba la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

- Alex Bodi a facut primele declarații, dupa ce Bianca Dragușanu a facut publice o serie de imagini cu ea avand fața invinețita. Dupa ce blondina și-a acuzat fostul soț de violența domestica, afaceristul a ripostat, spunand varianta lui de poveste, la Xtra Night Show.

- Bianca Dragușanu a facut o serie de dezvaluiri, in aceasta seara, la Xtra Night Show. Vedeta vorbit despre bataile pe care le-a primit de la Alex Bodi, fostul ei soț și a recunoscut ca inca ține legatura cu o prietena comuna, care incearca sa-i aduca impreuna. Iata ce a declarat amica celor doi!