- Dezvaluiri incendiare au fost facute in cel mai recent episod din podcastul prezentat de Oana Radu. Artista a avut-o la interviu pe Betty Vișanescu, iar declarațiile fiicei lui Florin Salam au fost mult mai surprinzatoare decat s-ar aștepta. Totuși, și mai neașteptata a fost afirmația cantareței, cum…

- Betty Vișanescu și Catalin se pot lauda cu o casncie de 7 ani și un baieți minunat de numai 4 anișori. Recent, artsita a participat la o emisiune inregistrata, acolo unde a vorbit despre viața de familie. Fiica lui Florin Salam a ținut sa menționeze și cum are grija sa iși fereasca relația de gurile…

- Spre deosebire de frații și surorile ei, Betty Vișanescu apare mai mereu pe scena, pe micile ecrane sau in lumina reflectoarelor. Cantareața a recunoscut ca nu este atat de ușor sa fie fiica lui Florin Salam, avand in vedere faptul ca tatal ei este unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi din…

- Florin Salam și fiica lui cea mare, Betty Vișanescu, au o relație cat se poate de speciala și apreciata, deși artista este casatorita și are deja un copil. Cei doi vor urca impreuna pe scena, in București, in data de 27 august, motiv pentru care amandoi sunt incarcați de emoții. Iata ce a povestit cantareața!

- Betty Vișanescu se bucura de o casnicie frumoasa, iar impreuna cu soțul ei se ocupa de creșterea fiului lor. Fiica lui Florin Salam a dezvaluit daca este sau nu pregatita sa devina mama din nou. Ce a marturisit artista despre posibilitatea de a mai aduce pe lume un copil.

- La doar 21 de ani, Betty Vișanescu are o familie frumoasa și nu ii lipsește nimic din punct de vedere financiar. Unii pun totul pe seama faptului ca este fiica celebrului Florin Salam și este sponsorizata in mod direct, dar tanara are propriile surse de venit. Iata din ce face bani vedeta!

- Multe zvonuri s-au spus despre relația dintre Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, și Roxana Dobre, soția manelistului. S-a tot vehiculat ca acestea nu s-ar ințelege in realitate prea bine, dar iata cum stau de fapt lucrurile.