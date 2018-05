Stiri pe aceeasi tema

- Kamer Qaka a efectuat azi vizita medicala și a semnat cu FCSB. Mijlocașul a semnat un contract pe 5 ani cu formația roș-albastra. Așa cum obișnuiește in cele mai multe cazuri, Gigi Becali i-a fixat albanezului de 23 de ani o clauza de reziliere impresionanta: 20 de milioane de euro. Fotbalistul venit…

- Cand un barbat are o ținuta vestimentara impecabila atrage cu siguranța atenția. Dar cand outfit-urile masculine sunt purtate de femei, situația devine de-a dreptul incendiara! Douasprezece doamne și domnișoare din showbiz-ul autohton au demonstrat acest lucru in cea mai recenta prezentare TRENDS by…

- Betty Stoian este insErcinatE in 4 luni "i este in culmea fericirii. Ea "i viitorul so:, CEtElin Vi"Enescu vor deveni pErin:ii unui bEie:el ce urmeazE sE se numeascE Matias-tefan. }ntr-o emisiune de televiziune, Betty a spus adevErul cu privire la sarcinE "i a scos in eviden:E adevEratul motiv pentru…

- Primarul Emil Boc a anuntat ca va propune ca o strada din municipiul Cluj-Napoca sa poarte numele Doinei Cornea, ca un omagiu si o recunoastere de catre clujeni a luptei sale impotriva regimului totalitar comunist, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Apelul lansat marti de unul din liderii comunitatii evreiesti din Germania de a nu mai purta kipa (scufia traditionala cu care evreii isi acopera crestetul capului) pe strazile marilor orase a provocat o controversa, Asociatia evreilor europeni chemandu-l pe autor sa-si retraga initiativa.

- Noi informații despre zilele dinaintea decesului subit al lui Andrei Gheorghe ies la iveala. Deși nu era genul de om care sa lege ușor prietenii, vedeta a devenit confidentul unuia dintre paznicii care lucreaza la un supermarket de unde realizatorul de emisiuni radio obisnuia sa isi faca cumparaturile.

- O femeie de 38 de ani din judetul Salaj s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost identificata de catre politisti ca fiind presupusa autoare a unui furt petrecut in comuna satmareana Bixad. “La data de 2 martie, in urma investigatiilor efectuate, politistii Sectiei Politie Rurala Negresti-Oas au identificat…

- Celebritatile vor purta insigne impotriva violentelor cu arme de foc duminica, la gala premiilor Oscar, aceste accesorii urmand sa le fie distribuite vedetelor de grupul Everytown for Gun Safety al miliardarului Michael Bloomberg, potrivit unor surse ale publicatiei The Hollywood Reporter. In urma…