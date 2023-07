Berre a lansat single-ul Kissing Strangers

Stiri pe aceeasi tema

- Anitta a lansat single-ul “Funk Rave”. Despre cantec, Anitta a declarat: „Toata muzica pe care am facut-o in ultimul an este muzica de care sunt atat de mandra. Este incredibil de brazilian, cat și pentru intregul glob – m-am asigurat ca suna ca mine. Acest gen reprezinta copilaria mea. Am facut aceasta…

- MidoriStars, prima artista romana care scrie și canta in limba japoneza, a lansat cel de-al doilea single care poarta numele de „Wagamama”. „Wagamama”, care inseamna „egoist” in japoneza, evidențiaza talentul artistei de a combina armonios influențele muzicale estice și vestice. Piesa, scrisa de MidoriStars…

- “Alo” reprezinta o noua direcție pentru Ronna Riva, care imbina muzica pop cu elemente de dance și un sound modern și vibrant. Piesa este rezultatul colaborarii cu Valentin Tulica care a contribuit la crearea unui single captivant, menit sa inspire și sa ridice starea de spirit. “Alo” are si un videoclip…

- Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronica, este unul dintre headliner-ii celei de-a 5-a ediții a celui mai mare festival organizat pe o plaja din Europa, NEVERSEA.

- Rea Garvey a lansat single-ul “Free Like The Ocean”. Este ințelepciunea unei inimi care vorbește cu incredere profunda, curaj mare și pasiune pura. Inima ii aparține lui Rea Garvey și ne-o deschide pe noul sau single „Free Like The Ocean”, semnaland inceputul unui nou capitol muzical. Prima previzualizare…

- Cian Ducrot a lansat single-ul „Heaven”. Intotdeauna dornic sa se conecteze cu fanii intr-un mod personal și inovator, Cian se apropie acum de 7 milioane de ascultatori pe Spotify, precum și de 4,4 milioane de urmaritori pe TikTok. De asemenea, recent a fost invitat sa se alature The Jonas Brothers…

- ClockClock a lansat single-ul “Over”, o melodie pop hipnotica, cu un echilibru aproape perfect intre zeitgeist și inovație. In „Over”, ClockClock transmite o onestitate emoționala care este caracteristica muzicii trupei. Piesa nou-nouța este un cantec de dragoste și urmeaza dupa primul EP al trupei,…

- Un fals single al cantaretilor canadieni Drake si The Weeknd, generat de inteligenta artificiala (AI), a inregistrat milioane de ascultari online dupa lansarea sa de vineri, determinand casa de discuri Universal Music sa ceara retragerea lui si sa ridice problema drepturilor de proprietate intelectuala,…