Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile apartamentelor din Romania continua sa creasca, chiar și in contextul crizei generate de coronavirus. Piața imobiliara pare a fi neafectata de pandemie, deoarece oamenii nu renunta la contractele facute inainte de criza epidemiologica. Daca preturile apartamentelor au scazut considerabil in…

- Preturile apartamentelor, pe segmentele nou si vechi, au scazut in iulie la nivelul Romaniei cu 1,8% fata de luna precedenta. Pe piata de locuinte vechi au avut loc scaderi in toate cele sase mari orase ale tarii, in vreme ce pe segmentul nou au fost inregistrate si majorari. "Marjele de scadere…

- Prețurile apartamentelor noi și vechi disponibile spre vanzare din marile orașe ale Romaniei sunt in scadere. Cat costa acum un metru patrat intr-un bloc nou din Capitala și care este diferența fața de luna trecuta, in continuare. Prețurile apartamentelor sunt in scadere Prețurile apartamentelor au…

- Prețurile aparatamentelor la nivel național au inregistrat o scadere ușoara, de 1,7%, in luna aprilie. In marile orașe insa locuințele au continuat sa se scumpeasca. Așa ca, daca cauți un apartament de 3 camere de vanzare in Brașov, de exemplu, nu te aștepta sa-l gasești cu mult mai ieftin . Potrivit…

- Preturile locuintelor din Romania au urcat cu 3,3% in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a sasea mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere din Capitala au crescut la nivelul lunii iunie, fata de mai la 97.900 de euro, fiind in medie cu 1.400 de euro sub cele de luna anterioara, potrivit datelor...

- Preturile apartamentelor vechi cu 3 camere din Ca­pitala au crescut la nivelul lunii iunie, fata de mai la 97.900 de euro, fiind in medie cu 1.400 de euro sub cele de luna anterioara, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara SVN Romania.Acesta este si cel mai ridicat nivel atins…

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere stagneaza, insa numarul de anunturi a scazut in ultimele trei luni. In lunile martie si aprilie numarul anunturilor a scazut cu pana la 65%. Comparativ cu mai 2019, sunt cu 20% mai putine, arata datele companiei de consultanța SVN Romania, citate de ZF,…