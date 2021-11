Beneficiile curateniei pentru sanatate Sanatatea a fost dintotdeauna un subiect sensibil, discutat din mai multe puncte de vedere. Fie ca facem referire la o alimentatie corecta, completata de o activitate fizica notabila, fie ca vorbim de premisele unui mediu curat in care ne desfasuram activitatea.Sondajele recente sustin ca oricare 5 din 10 persoane neglijeaza cel putin un aspect din cele mentionate mai sus, un lucru deloc imbucurator. Paradoxal, chiar daca informatia este la discretie, tot mai putini oameni stabilesc un principiu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hobby-urile ne aduc bucurie și ne pot imbogați viața, pentru ca reprezinta un mod de a intalni oameni noi și de a adauga un scop timpului nostru liber, iar cele mai populare hobby-uri sunt indragite tocmai din aceste motive. Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare personala și trainer.…

- Chiar daca uneori nu este preferata copiilor, ba chiar o ocolesc de cele mai multe ori, fasolea verde este o leguma perfecta pentru sanatatea noastra. Saraca in calorii, este totuși bogata in vitamine și fibre. Exista multe soiuri de fasole verde, depinde de tine sa o alegi pe cea preferata. Are avantajul…

- Prunele sunt fructe ce ofera energie și ajuta chiar și la slabit. Iar datorita celor de la Arome din Calimani, ne putem bucura de ele pe tot parcursul anului. Acestea sunt uscate printr-un proces ce le face sa-și pastreze proprietațile. Iar acum le gasiți pe stoc, la gramaje diferite, la cei de la Arome…

- “Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) isi exprima ingrijorarea in privinta ajutorului promis din partea statului pentru sectorul industriei ospitalitatii. Ritmul de analiza al dosarelor firmelor eligibile pentru a primi sprijin este extrem de lent. Cel mai afectat domeniu in acest an si…

- Toata lumea experimenteaza singuratatea din cand in cand. Sentimentul poate fi vizibil mai ales in preajma sarbatorilor, a Zilei Indragostiților și in perioadele de stres extrem. Sondajele arata ca numarul de adulți care se simt singuri este destul de mare. Cu toate acestea, oamenii nu vorbesc ușor…

- MediCOOL este primul show care face sanatatea un interes general. E emisiunea care in care medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala și ne spune, de fiecare data, ca prioritatea noastra trebuie sa fie intotdeauna sanatatea.

- Iti doresti sa faci o schimbare in viata ta, astfel incat sa te simti mai bine in propria piele? Incepe prin a-ti gasi timp pentru tine! Investeste intr-un ceai pentru detoxifiere , iar astfel vei obtine din nou nivelul de energie dorit si, in acelasi timp, te vei simti mai bine din punct de vedere…

- Vitamina D3 joaca un rol crucial in toate procesele din organism. Beneficiile ei sunt promovate intens de un expert american. „Vitamina minune” care ar putea salva milioane de vieți. Are un rol crucial in sanatatea organismului Statisticile arata ca persoanele spitalizate cu Covid-10 și care mor au…