BENEE a lansat astazi, 13 noiembrie, albumul de debut – “Hey u x”

- Cantareata americana Ariana Grande a lansat vineri al saselea album de studio, „Positions”, care cuprinde colaborari cu The Weeknd, Doja Cat si Ty Dolla $ign, potrivit news.ro.Aparitia a fost anticipata de single-ul omonim, lansat in urma cu o saptamana.Albumul cuprinde 14 piese si este „preferatul”…

- Albumul de jazz "Night and Day", realizat de solista Luiza Zan si Big Band-ul Radio, condus de dirijorul Ionel Tudor, a fost lansat la inceputul lunii octombrie la Editura Casa Radio, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Albumul cuprinde o colectie de piese electrizante, dar si de mare sensibilitate,…

- Albumul „Shoot for the Stars, Aim for the Moon” al rapperului Pop Smoke, lansat postum, a revenit in fruntea Billboard 200 dupa trei luni de la lansare, iar „Rumours” al grupului Fleetwood Mac se regaseste intre primele zece clasate dupa mai mult de patru decenii.Lansat in iulie 2020, „Shoot…

- Albumul „Top” este al treilea al rapperului YoungBoy Never Broke Again care s-a clasat pe primul loc in clasamentul Billboard 200 in mai putin de un an, potrivit news.ro.Lansat pe 11 septembrie, albumul a fost vandut in 126.000 de unitati in saptamana incheiata pe 17 septembrie, potrivit Nielsen…

- Trupa timișoreana Monokrom a lansat albumul de debut „Sirene de Ambulanța“, un material discografic ce cuprinde 9 piese, care poate fi ascultat aici. „Albumul reflecta mai multe fațete ale formației, precum și toate schimbarile petrecute in jurul nostru in ultimii patru ani. Am crescut cu albumul asta,…

- Thrillerul „Tenet” al cineastului britanic Christopher Nolan, a carui premiera a fost amanata de mai multe ori din cauza pandemiei, a inregistrat weekendul acesta un debut international impresionant, cu incasari de peste 50 de milioane de dolari, in timp ce filmul SF-horror „The New Mutants” a avut…

- Proiectul de sprijinire a scenei rock din Banat inițiat in 2016 sub numele de Reșița Rocks a lansat recent un nou single care poarta numele de „The Only One“. „Este o piesa lansata sub forma de single digital și lyric video (o premiera pentru noi!). Piesa a fost interpretata in original de Screaming…

- Irina Rimes a lansat in pandemie albumul „Pastila” pe care l-a livrat chiar ea, de dragul fanilor. Artista a compus si albumul pentru anul viitor, a invatat limba franceza si a facut sport. „Pastila” este un album diferit: „A fost o iesire artistica”, spune Irina, potrivit MEDIAFAX.Irina Rimes…