Belgia închide cinematografele, teatrele și stadioanele pentru a evita răspândirea Omicron Belgia introduce duminica noi restrictii sanitare, care includ inchiderea cinematografelor, teatrelor, salilor de concerte si tribunelor de pe stadioane, punand sectorul cultural pe picior de razboi, informeaza EFE. Masurile suplimentare vin intr-un moment in care Belgia are o incidenta cumulata de 1.094 de puncte, cu o scadere saptamanala a infectiilor de 36%, care a ramas constanta de la sfarsitul lunii noiembrie. Premierul belgian Alexander de Croo, al carui guvern federal a convenit asupra acestor masuri impreuna cu regiunile Flandra, Valonia si Bruxelles, a justificat miercuri aceste decizii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

