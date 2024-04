Un barbat care și-a dus mama, in varsta de 87 de ani, in carje, la biserica din centrul localitații Valu lui Traian a avut parte de o intamplare de-a dreptul ciudata. Preotul a refuzat sa o spovedeasca pe batrana in carje. Motivul: nu sta pe o strada din parohia lui. Deranjat de intamplare, barbatul a […] The post Batrana umilita de un preot din județul Constanța appeared first on Puterea.ro .