Stiri pe aceeasi tema

- Horia Constantinescu a anunțat ca va demisiona de la conducerea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor! Acesta a precizat și motivul! Așadar, Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor ( ANPC ) a anunțat ca va demisiona de la șefia instituției.…

- Suma pe care o ofera primaria este de 22.294,16 lei, iar contractul prevede prestari servicii funerare pentru decedati fara apartinatori, necunoscuti si cazuri sociale Primaria Valu lui Traian, judetul Constanta a batut palma cu Clares SRL, pentru achizitia de servicii funerare, prin cumparare directa.…

- Felix Stroe, presedintele organizatiei PSD Constanta, sustine protestul Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania UNTRR , dupa cum afirma intr o postare pe pagina sa de Facebook. "Ma alatur protestului Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania UNTRR , care atrage atentia…

- Schimbarile politice se intensifica in județul Constanța pe masura ce alegerile locale din 9 iunie 2024 se apropie. Doi primari PNL, Mihalache Neamțu din Rasova și Ion Adrian Roșu din Fantanele, au decis sa iși schimbe afilierea politica, optand sa candideze pentru un nou mandat sub sigla PSD. Liderii…

- Sanatate pentru oameni, dezideratul PSD – Programul Național de Control și Combatere a Cancerului incepe sa produca acțiuni, spune Alexandra Crivineanu, liderul de grup al consilierilor locali PSD Brașov, președinta Organizației Județene a Femeilor Social-Democrate Brașov, care subliniaza importanța…

- Fostul președinte Traian Basescu se confrunta cu o noua provocare in lupta sa impotriva problemelor de sanatate. Medicii l-au avertizat pe Traian Basescu ca trebuie sa renunțe la unul dintre obiceiurile sale preferate, fumatul, daca vrea sa iși prelungeasca viața. Cu toate ca inițial se pregatea sa…

- ANAR a anunțat ce se va intampla cu cele 48 de subsectoare din stațiunile Mamaia, Constanța, Venus, Saturn, Mangalia și Vama Veche. Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) a finalizat inventarierea sectoarelor de plaja ramase neadministrate dupa cele trei etape de licitație din 2023. Conform Ordonanței…

- Florin Mitroi este primar la Valu lui Traian de aproape 5 mandate 2004 2024 . La ZIUA LIVE l am provocat despre o discutie despre mize si scenarii pentru Constanta in acest an electoral. Este considerat unul dintre cei mai performanti primari liberali, nu este un amator de publicitate, insa acest an…