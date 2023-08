Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) si Canada au anuntat miercuri noi sanctiuni impotriva Belarusului, la trei ani dupa protestele masive care au contestat realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko al carui guvern a calificat drept “acuzatii false” criticile venite din partea Uniunii Europene, informeaza joi AFP.…

- Premierul rus Mihail Mișustin a semnat un ordin prin care il revoca pe Serghei Mihailov din funcția de director general al Tass și il numește pe Andrei Kondrashov in locul sau, a anunțat serviciul de presa al guvernului rus citat de publicația rusa Kommersant și de agenția de stat Tass.Andrei Kondrashov…

- Echipe de salvare din Statele Unite, sprijinite de altele din Canada și Franța, sunt intr-o cursa contra cronometru pentru a gasi un submersibil folosit pentru a transporta turiștii la epava Titanicului, in largul coastelor Canadei, informeaza Rador.Acesta este disparut de 3 zile, cu cinci oameni…

- De la inceputul lunii iunie, in Canada ard incendii masive de vegetație. In prezent, exista 416 incendii active in Canada - 215 dintre incendii sunt considerate "scapate de sub control", spune Centrul canadian Interagency Forest Fire Center, citat de TheBlaze.Fumul gros a acoperit nord-estul Statelor…

- Incendiile din Canada continua sa propage valuri de fum care ajung pana in nord-estul Statelor Unite, unde peste o suta de milioane de oameni (o treime din populația SUA) sunt afectați de efectele dezastrului ecologic. Sezonul incendiilor din acest an, care este abia la inceput, va fi „probabil cel…

- Autoritațile canadiene au decis sa adauge șapte cetațeni moldoveni și Partidul Politic "ȘOR" pe listele de sancțiuni. Despre acest lucru s-a menționeaza intr-un mesaj postat joi pe site-ul Ministerului de Externe al Canadei. Pe liste se regasește, in special, liderul partidului Șor, Ilan Șor, oligarhul…

- Canada intenționeaza sa instituie sancțiuni impotriva oligarhilor ruși care vor incerca sa destabilizeze Republica Moldova, a anunțat joi, 1 iunie, șeful diplomației canadiene, Melanie Joly, potrivit Reuters . „Pentru prima data in istoria Canadei, astazi anunțam sancțiuni in sprijinul democrației…